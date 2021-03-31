مصر صدرت بـ3 ملايين دولار «زيتونا مخللا» للأردن

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أن مصر صدرت بنحو 3 ملايين دولار من الزيتون المخلل للأردن.وكشف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مصر صدرت بطاطس مصنعة "شيبسي" للأردن بقيمة 7 ملايين دولار، وخضار مجمد بقيمة 7 ملايين دولار.وبلغ عدد إجمالي الشركات المصدرة للصناعات الغذائية إلى الأردن 355 شركة في 2020، بينها 130 شركة صادرتها أكثر من 100 ألف دولار.