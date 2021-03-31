مصر صدرت بـ3 ملايين دولار «زيتونا مخللا» للأردن
الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:34 م
دعاء أبو العزمطباعة
كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أن مصر صدرت بنحو 3 ملايين دولار من الزيتون المخلل للأردن.
وكشف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مصر صدرت بطاطس مصنعة "شيبسي" للأردن بقيمة 7 ملايين دولار، وخضار مجمد بقيمة 7 ملايين دولار.
وبلغ عدد إجمالي الشركات المصدرة للصناعات الغذائية إلى الأردن 355 شركة في 2020، بينها 130 شركة صادرتها أكثر من 100 ألف دولار.
وكشف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مصر صدرت بطاطس مصنعة "شيبسي" للأردن بقيمة 7 ملايين دولار، وخضار مجمد بقيمة 7 ملايين دولار.
وبلغ عدد إجمالي الشركات المصدرة للصناعات الغذائية إلى الأردن 355 شركة في 2020، بينها 130 شركة صادرتها أكثر من 100 ألف دولار.