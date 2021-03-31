موديلات ملابس نسائية تتربع على عرش موضة شتاء 2021

بدأت فعاليات اليوم الثالث من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، وقدم مصممو الأزياء موديلات لملابس نسائية متربعة على عرش الموضة لموسم فصل الشتاء لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.تم تقديم مجموعة ازياء شتوية مزينة بنقوشات عالم المجرات والكواكب من قماش المخمل ومطرزة بتطريز براق، وتم تقديم ازياء اخرى جمعت بين الطابع العملي والرسمي في زي واحد مثل فساتين الجيبور والدانتيل الملتصقة بالجسم والكنزات الواسعة المنسقة مع تنانير مكسرة لامعة والفساتين الجيبور الكاكي مع كنزات صوفية مطرزة بخيوط براقة.أعادنا المصمم لورنزو سيرافيني إلى الأزياء المدرسية من حيث الياقة والتنانير الميني المكسّرة والسترات البليزر مع قبعات البيريه beret hats.استعان بمجسّمات الخرائط على الكنزات وصمم أزياء لاعبي البيسبول ضمن المجموعة. ونسق الأزياء مع جوارب قطنية طويلة وأحذية مدرسية ذكورية الطابع.تم تقديم مجموعة ازياء غلب عليها الطابع الريفي من ألوان الباستيل فضلا عن الأزياء الميتاليكية والقماش المطبع والكنزات الصوفية وبنطلونات الدنيم المنفذة بطابع الباتشوورك فضلا عن التنانير القصيرة المنفوخة على شكل فقاعات مع قمصان مربعة.