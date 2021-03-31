غدًا.. مؤتمر «الصحة العالمية» حول لقاحات كورونا وتوزيعها بشرق المتوسط

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها فى إقليم شرق المتوسط.ويناقش المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى لجائحة كوفيد-19، ولقاحات فيروس كورونا وصولها وتوزيعها في دول الإقليم.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبدالناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.