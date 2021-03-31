السيطرة على حريق محدود داخل ورشة في الجمالية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق محدود داخل ورشة، دون وقوع إصابات بمنطقة الجمالية.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد الورش الجمالية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.