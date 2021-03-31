جامعة بني سويف تثمن إدارة السيسي لأزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

استهل مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، جلسته اليوم، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قطاري سوهاج وعمارة جسر السويس، كما قدم التهنئة بالعيد القومي لمحافظة بني سويف، والتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.وثمن المجلس أيضا دور الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في إدارة أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، ووجه تحية إجلال وتقدير للأبطال العاملين بهيئة قناة السويس على ما بذلوه من جهد وعمل دؤوب ليثبتوا للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على مواجهة كافة التحديات.