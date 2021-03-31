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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مريض نفسى يقتل والدته بـ17 طعنة فى القليوبية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:35 م
طعن
طعن
كتب صلاح حسنى
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شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، حيث مزق مريض نفسي جسد والدته مسددا لها 17 طعنة أودت بحياتها إثر إصابته بحالة هياج شديد أدت لمهاجمته والدته 51 سنة والتخلص منها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الإصابات وسبب الوفاة وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية وطلب تحريات المباحث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع جريمة قتل بمنطقة ميت النار بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث طعن مريض نفسي 25 سنة والدته حتى الموت بسلاح أبيض "سكين"، وسدد لها 17 طعنة بأنحاء جسدها ووجود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل والدته.

وتبين من التحريات قيام "إسلام ح.ا" 25 سنة، بطعن والدته "وفاء ا.ع" 51 سنة عاملة نظافة بمستشفى قصر العيني وسدد لها نحو 17 طعنة بجميع أنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسي ويعالج من المرض النفسي لدى الأطباء وكان نزيل إحدى المصحات النفسية لفترة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة. 
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي للجثة وحبس المتهم وطلب تحريات المباحث وبيان سلامة قوي المتهم العقلية.

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