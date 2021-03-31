محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

يحتفي الفنان محمد عبلة بافتتاح معرضه الجديد "النحت وسنينه" الجمعة المقبل، بجاليري "access art space" بوسط البلد "التاون هاوس سابقًا"، بحضور لفيف من الفنانين، ويستمر حتى 15 مايو.يُقدم الفنان 80 عملًا نحتيًا بخامة البرونز تم إنتاجهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة ويُقدم معالجات متنوعة لتلك الخامة الجميلة من حيث الملمس والتلوين، وقد سبق للفنان أن قدم معرضين لأعمال النحت هما معرض "برة الكادر" ومعرض "اللعب بالنار".تخرج الفنان محمد عبلة من كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، ودرس النحت في زيورخ، أقام تمثالًا ميدانيًا في مدينة "Walsrode" شمال ألمانيا، عاش بين مصر وسويسرا وألمانيا حتى عاد لمصر في 1985 ليستقر فيها بين القاهرة والفيوم.