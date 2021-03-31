تقرير بريطاني: إفريقيا مساحة التحرك الجديدة لجماعات الإسلام السياسي



وأضاف: "حتى أن وجدنا أن هناك نزعة للمبالغة في تقدير توسعهم في إفريقيا، ليس هناك أدنى شك بأن هؤلاء الإرهابيين المحليين اندمجوا بالشبكات العالمية".

قال موقع "ميدل إيست أونلاين" البريطاني، إن إفريقيا باتت في السنوات الماضية تشكل مساحة التحرك الجديدة لجماعات الإسلام السياسي التي تستغل الصراعات المحلية لكي ترسخ نفسها مستفيدة من ضعف بعض الدول، مؤكدًا أن تلك الجماعات والتنظيمات المتطرفة تشكل تهديدًا في القارة السمراء.وأوضح الموقع البريطاني أن آخر مثال على هذا التهديد يظهر في سيطرة ميليشيات متطرفة مؤخرًا على مدينة بالما في أقصى شمال شرق موزمبيق (منذ السبت الماضي)، ما يشير إلى أن القارة الإفريقية باتت في صلب أولويات الجماعات الجهادية المتطرفة، وأبرزها "القاعدة" و"داعش".ونقل الموقع عن مركز صوفان، المركز الأمريكي المستقل للأبحاث، قوله: "إنه يمكن لجماعة جهادية أن تكسب نفوذا في المنطقة إذا كانت تتلقى دعمًا متزايدًا من التنظيم المركزي لداعش، سواء من حيث التمويل أو الخبرة التكتيكية، وإذا تمكنت من التوسع جغرافيًا، فستتمكن من جذب مقاتلين أجانب".وأضاف "ميدل آيست أونلاين" أنه في موزمبيق، لا يوفر "داعش" بالضرورة الأسلحة أو المال، ولكن هذا التنظيم يمثل أكثر انتماء أيديولوجي يمكن أن تتواصل حوله الكثير من جماعات الإسلام السياسي في إفريقيا؛ بدءًا من المبايعة بالمبدأ، والتواصل المركزي وحتى النصح الاستراتيجي، وهي الأمور التي تجمع هذه الجماعات بالقيادات العليا، لكن ليس هناك تحرك عسكري هرمي.ونقل الموقع عن خبير في حركات الإسلام السياسي- يرفض الكشف عن اسمه لكنه ينشر تحليلاته على موقع تويتر تحت اسم "مستر كيو"- قوله: إن إفريقيا تمثّل 16.5 بالمائة من بيانات تبني هجمات التي يصدرها تنظيم داعش منذ يناير 2020.وأردف أن هذا أقل رغم أنه يعد بمعدل النصف مما تعلنه في بلاد الشام (35 بالمائة)، لكن ما يعتبره داعش "ولاياته"، في غرب أو وسط إفريقيا، احتل 38 من الـ64 "صفحة أولى" من أسبوعيته الدعائية "النبأ" في الآونة الأخيرة.وأوضح الموقع البريطاني أنه لا يزال تتواجد عناصر تابعة لداعش أو القاعدة قائمًا في منطقة الساحل، بالرغم من أنهم لا يسيطرون على أراض محدّدة، لكنهم ينشطون في المناطق الصحراوية التي لا تتواجد فيها قوات السلطة المركزية، لافتًا إلى أن العمليات التي تنفذها الجماعات المتطرفة في القارة موجهة من القيادة العليا من داعش، إذا تمّ افتراض تحويل الأموال في بعض الأحيان.ونقل عن المحللة في مجال مكافحة الإرهاب بريندا غيثينجو في جوهانسبرج "جنى داعش والقاعدة بخسائر فادحة خلال العقد الماضي"، مضيفة: "واليوم، تسهم فروعهما في إفريقيا في رغبتهما في إظهار صمودهما من خلال التوسع العالمي".وذكر الموقع أن تنظيم القاعدة وداعش قاما بتوزيع نطاق تحركهما عبر تلقيهما مبايعة من جماعات إرهابية مسلحة تحظى باستقلالية واسعة. وفي هذا المجال، وكما حصل في موزمبيق، فإن الدينامية تعد إفريقية.من جهته، قال الخبير في شئون القرن الإفريقي في الجامعة النروجية ستيغ جارلي هانسن، مؤلف كتاب حول حركة الشباب، لوكالة فرانس برس، إن قادة حركة الشباب الصومالية: "لديهم جميعًا أجندات محلية، ولا أرى أيًا منهم قادرًا على تولي منصب على صعيد القيادة العالمية للجهاديين، ويشكل زعيم تنظيم القاعدة في منطقة الساحل المتحدر من الطوارق إياد أغ غالي مثالًا على ذلك".من جهته، قال الباحث في كينجز كوليدج في لندن توري هامينج: "إن هذا التوسّع في إفريقيا يظهر ديناميكية مزدوجة؛ من ناحية تفرض الجماعات الإسلامية نفسها باعتبارها الأكثر فاعلية، ومن ناحية أخرى، تجد مصلحة في التقارب مع الجهادية الدولية".