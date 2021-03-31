تشغيل مستشفى الطوارئ الجديد ببنها التعليمي خلال أسبوع

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروعات الرصف ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بمدن الخانكة والخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات واسترجاع المظهر الحضاري للشوارع ورافق المحافظ في الجولة الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ.واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة ورفع الأتربة من جانبي طريق السلام ومحور الطوارئ بمدينة الخانكة، وكلف المحافظ خلال الجولة رئيس المدينة برفع جميع الأتربة والإشغالات من على جانبي الطريق ومراجعة جميع أعمدة الإنارة وتركيب كشافات لها ودهان الأعمدة بشكل موحد، والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظارات الخاطئة، كما رافق المحافظ في الجولة العميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة.وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع مزرعة البط (عمر بن الخطاب) بطول 1.5 كيلومتر بتكلفة 7 ملايين جنيه، ويسهم الطريق في حل أزمة مرورية كبيرة كما يعد محورًا مروريًا لربط شارع ترعة النحاس بالطريق الدائري، وجدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من جميع المرافق ودفنها بالأرض، وقد كان الشارع يعاني من الإهمال وانتشار القمامة والعشوائية خلال الفترة الماضية، حيث تحول الطريق بعد رصفه إلى محور مروري حضارى يليق بمواطني مدينة شبرا الخيمة.وتفقد المحافظ أعمال رصف الطريق، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة وعدم تعطيل الحركة المرورية وتسيير الطريق، موجهًا أيضًا اللجنة المشكلة لتسلم الطرق بتسلم الطريق مطابقًا لمعايير الجودة والمواصفات القياسية، ورافق المحافظ في الجولة الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.وتابع المحافظ الجولة بمدينة الخصوص، حيث تفقد أعمال رصف شارع كابينة النور بطول 1 كيلو وبتكلفة ٣ ملايين جنيه، كما تابع المحافظ أيضًا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بفرعيات شارع أبوسعدة، وذلك لرفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق المدينة.وخلال الجولة بمدينة الخصوص تابع الهجان شوارع المدينة، ووجه برفع تراكمات القمامة بالشوارع أولاً بأول ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو، كما وجه المحافظ السيد رئيس المدينة بتفعيل إدارات المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات سواء في البناء أو في التعديات على أملاك الدولة، وتحويل المخالفين للنيابة وعدم التهاون مع أي مخالفات.كما وجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد للقضاء على أي تراكمات بالشارع وتنظيم ثلاث نوبتجيات لرفع القمامة أولاً بأول، كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص، ووجه بزيادة المعدات، خصوصًا لنقل القمامة من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي بالعبور لاستيعاب المتولد من القمامة وعدم تراكمها بالمقلب الوسيط.وتفقد المحافظ مبنى الطوارئ بمستشفى بنها التعليمي، والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا للتشغيل خلال أسبوع، حيث تفقد الهجان غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة، مشيدًا بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات بنها، حيث تم الانتهاء من أعمال تركيب شبكة الغازات، كما اطمأن المحافظ من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.كما تابع المحافظ أيضًا أعمال تجديد الأقسام الداخلية ودورات المياه، حيث أكد مدير المستشفى أنه تم الانتهاء منها وتسليمها، وتم تركيب تانك الأكسجين، وجار تسليم المستشفى وإدخاله الخدمة ليسهم في زيادة عدد الأسرة من 45 إلى 105 أسرة.