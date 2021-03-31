مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي
الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:20 م
جمال عاشورطباعة
أعربت الفنانة مريم معتز، الحاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة، عن سعادتها بالمشاركة في مسابقة مؤسسة فاروق حسني للتصوير«الرسم»، مؤكده أن على وصلها للقائمة القصيرة في المسابقة وعرض لوحتها في المعرض الذي افتتحه الفنان فاروق حسني، والدكتور إيناس عبد الدايم مساء أمس فخر كبير بالنسبة لها.
وأكدت في تصريحاتها لـ «الدستور»، على أنها شاركت بلوحه بعنوان «سنوات الغفلة»، بالألوان الزيتية على قماش من إنتاج سنة 2020، وهي عبارة عن تجسيد لمرحلة وتجربة مرت بها في حياتها، لافتة إلى أنها شعرت في فترة ما من حياتها أنها كانت مخدوعة وفي غفلة، وضاع عمرها ومرت سنوات دون أن تشعر.
وأضافت: «كان بداخلى طاقة كبيرة، ولن أجعل الضيق يسيطر عليا لن أستسلم لن اسقط، وهذا ما ظهر فى ضربات الفرشاه والسكين واختيار الألوان التي جاءت على اللوحة، وكأنى أعترض على هذا الشعور».
«مريم معتز»، مواليد القاهرة 1986، حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة "جامعة حلوان " قسم التصوير بتقدير جيد جدا، شاركت فى الحركة الفنية منذ عام 2009، ولها مقتنيات لدى أفراد بالداخل والخارج، حاصلة على جائزة التصوير بمعرض الطلائع جمعية محبى الفنون الجميلة، كما شاركت بمعرض مئوية الفنون الجميلة، معرض الربيع، معرض حالة، معرض شباب المائة، صالون الأعمال الصغيرة، مسابقة "نهر البحر " بساقية الصاوى عام 2019، والمعرض العام 41 بدار الأوبرا المصرية عام 2020، ومعرض شباب التشكيليين 2 عام 2020 بقصر الأمير محمد على، صالون ابيض واسود عام 2020 بمركز الجزيرة للفنون، مسابقة ما بعد الكرونا بقاعة ضى 2020، مؤسسة فاروق حسنى بمركزالجزيرة للفنون عام 2021. اضغط
وأكدت في تصريحاتها لـ «الدستور»، على أنها شاركت بلوحه بعنوان «سنوات الغفلة»، بالألوان الزيتية على قماش من إنتاج سنة 2020، وهي عبارة عن تجسيد لمرحلة وتجربة مرت بها في حياتها، لافتة إلى أنها شعرت في فترة ما من حياتها أنها كانت مخدوعة وفي غفلة، وضاع عمرها ومرت سنوات دون أن تشعر.
وأضافت: «كان بداخلى طاقة كبيرة، ولن أجعل الضيق يسيطر عليا لن أستسلم لن اسقط، وهذا ما ظهر فى ضربات الفرشاه والسكين واختيار الألوان التي جاءت على اللوحة، وكأنى أعترض على هذا الشعور».
«مريم معتز»، مواليد القاهرة 1986، حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة "جامعة حلوان " قسم التصوير بتقدير جيد جدا، شاركت فى الحركة الفنية منذ عام 2009، ولها مقتنيات لدى أفراد بالداخل والخارج، حاصلة على جائزة التصوير بمعرض الطلائع جمعية محبى الفنون الجميلة، كما شاركت بمعرض مئوية الفنون الجميلة، معرض الربيع، معرض حالة، معرض شباب المائة، صالون الأعمال الصغيرة، مسابقة "نهر البحر " بساقية الصاوى عام 2019، والمعرض العام 41 بدار الأوبرا المصرية عام 2020، ومعرض شباب التشكيليين 2 عام 2020 بقصر الأمير محمد على، صالون ابيض واسود عام 2020 بمركز الجزيرة للفنون، مسابقة ما بعد الكرونا بقاعة ضى 2020، مؤسسة فاروق حسنى بمركزالجزيرة للفنون عام 2021. اضغط