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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على 9 متهمين بالإتجار في الهيروين والإستروكس بالقليوبية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:08 م
حملة أمنية
حملة أمنية
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 9 متهمين بالاتجار في مخدر الهيروين في طوخ بمحافظة القليوبية.

واستهدفت مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إحدى البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية لإتجارها بالمواد المخدرة، والتى أسفرت عن ضبط بعض عناصرها، وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة ومديرية أمن القليوبية، أمكن رصد نشاط بعض عناصر التشكيل الفارين من محل إقامتهم نظرًا للملاحقات الأمنية المستمرة، وتواجدهم بمحل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 9 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية حال تواجدهم بإحدى الوحدات السكنية بدائرة القسم.

وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو، كمية من مخدر الحشيش، كمية من الأقراص المخدرة لعقار التامول، عملات محلية وأجنبية، 13 هاتف محمول، سلاحين أبيض، ميزان حساس، 14 قطعة مشغولات ذهبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، واستخدامهم للميزان لتهيئة وإعداد المواد المخدرة للبيع والهواتف المحمولة لترويج تجارتهم على عملائهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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