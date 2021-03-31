أمطار غزيرة على المدن الساحلية بالبحيرة (صور)

تشهد جميع المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، موجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة، حيث تشهد مدن رشيد، وإدكو وكفر الدوار سقوط أمطار غزيرة، الأمر الذى جعل الشوارع تخلوا من المارة.وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ خلال الساعات القادمة.