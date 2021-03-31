3687 إصابة جديدة و31 وفاة بكورونا فى النمسا

ذكرت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل ٣٦٨٧ إصابة جديدة و٣١ وفاة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة.وأوضح بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ ٥٤٦ ألفا و٢٢٩ حالة، وتعافى منها ٥٠١ ألف و١١٦ حالة، بينما توفيت ٩٣٣٩ حالة.وأشار البيان إلى أنه تتواجد بالمستشفيات ٢٣٢٣حالة، منها ٥٤٠ حالة في العناية المركزة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليون و٥٦٩ ألفا و٨٦ حالة، وأوضح أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند ١٧٣ وكارينثيا ٢٠٢ والنمسا السفلى ٨٢٩ والنمسا العليا ٥٥١ وسالزبورغ ١٩٣ وستيريا ٤١٥ وتيرول ٢٨٥ وفورارلبرغ ٧١ وأخيرا العاصمة فيينا ٩٦٨ حالة.