الإمارات وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات المشتركة

بحث وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي محمد الصايغ، مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء- أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التمويل المستدام ومكافحة غسل الأموال والاستثمار.وأشار"الصايغ" إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز أطرها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما بعد إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما أعرب "الصايغ" عن تقديره للشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في هذا المجال، مشيدًا بالجهود الثنائية الأخيرة لمكافحة الجريمة المالية من خلال التعاون عبر الحدود والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.وأعرب الجانبان عن حرصهما على استكشاف شراكات مستقبلية لزيادة تدعيم العلاقات الثنائية في المجالات الرئيسية.