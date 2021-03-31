«التموين» تعدّل مواعيد عمل المخابز في رمضان

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتحديد مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان الكريم.وتضمن قرار وزير التموين السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.وتسمح للمخابز المستثناه بالعمل حتى الساعة التاسعة مساء على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.وتضمن قرار وزير التموين التأكد من تسلم المخابز للدقيق التمويني والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذة المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.