«المهندسات العربيات» تهنئ «صباح مشالي» لاختيارها ضمن أفضل 4 عالميا

هنأت لجنة المهندسات العربيات الاتحادية، المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مصر ورئيس لجنة المهندسات المصريات، الحاصلة على زمالة لجنة المهندسات العربيات، على الإنجاز العالمي باختيارها ضمن أفضل أربع مهندسات عالميا.وتقدمت لجنة المهندسات العربيات الاتحادية بالتهنئة للمهندس صباح مشالي صاحبة الإنجازات المهنية المشرفة خلال مسيرتها المهنية بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو خلال عملها بقطاع الكهرباء المصري في مواقع عدة.وكانت اختيرت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مصر، من قبل الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، ومقره باريس ضمن أفضل أربعة مهندسات عالميا على مستوى احتفالا باليوم العالمي للهندسة الاثنين الماضي.وجاء اختيار مشالي بناء على كونها صاحبة الانجازات المهنية المشرفة التي أثرت بشكل ملحوظ على مستوى مصر والوطن العربي فى توافر الطاقة المتجددة، ولدورها البارز والملحوظ أيضا فى المساهمة في إبتكار والريادة العلمية والشمولية والاستدامة.