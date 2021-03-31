إحباط ترويج 245 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بحوزتهما 245 طربة من مخدر الحشيش في محافظتي البحيرة والإسكندرية.ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، مقيمان بمحافظة شمال سيناء تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال وجودهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفان محمول.وبمواجهتها إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 145 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على 145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14٫500 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة مليون وخمسة عشر ألف جنيه تقريبًا.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.