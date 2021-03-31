«بوكو حرام.. عائق أمام التنمية في إفريقيا".. تقرير لملتقى الحوار

أصدرت "وحدة الدراسات الإفريقية" بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرًا بعنوان "بوكو حرام.. عائق أمام التنمية في إفريقيا".وجاء بالتقرير أن الجماعات الدينية المتطرفة قد نشأت منذ أمد طويل في القارة الإفريقية، ونمو الجماعات المرتبطة بتنظيم "داعش" في منطقة الساحل قد نتج عنه ازدياد وتصاعد العمليات الإرهابية في الكثير من بلدان المنطقة.وذكر التقرير أن "بوكو حرام" مسؤولة عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 19 ألف حالة قتل بسبب أعمال إرهابية منذ عام 2011 في "نيجيريا" بشكل أساسي وفي الدول المجاورة، طبقًا لمؤشر الإرهاب العالمي، وما زالت مستمرة في جرائمها الإرهابية، حيث أنه في مطلع ديسمبر عام 2020 قامت بقتل عشرات الفلاحين في ولاية "برنو" "بنيجيريا" بحجة تعاونهم مع قوات الأمن.وأوضح التقرير أن تلك الجماعات تسعى لقيام خلافة دينية عن طريق القضاء علي من يعارض سياسة تلك الجماعة واستهداف المؤسسات، والسعي إلى تفتيت الدولة وتشتيت السلطات وإرباك الأوضاع الداخلية، وتثبيت نفسها في الصحراء والساحل والسيطرة على بعض المحيطات والجزر والسعي إلى تأكيد قوة نفوذها واجتذاب المقاتلين والدعوة للانضمام إليهم، كذلك السعي نحو تَصدُّر مشهد التنظيمات الإرهابية في أفريقيا، واستهداف مقرات اللاجئين، وعرقلة حركة الإمدادات التجارية بين بعض الدول.وفيما يتعلق بأبرز التنظيمات الإرهابية في إفريقيا، أشار التقرير إلى أنه من أبرز الجماعات الإرهابية في القارة السمراء هي جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي من أخطر التنظيمات الإرهابية الموجودة في إفريقيا، حيث أنها تضم أكتر من جماعة مكونة تحالف كبير ولاءه لتنظيم القاعدة، تأسست في عام 2017 وتتكون من "إمارة منطقة الصحراء الكبرى، جماعة أنصار الدين، كتيبة المرابطون، كتائب تحرير ماسينا"، في تحالف يشكل تهديدًا كبيرًا لدول الجوار تشاد، النيجر، بوركينا فاسو.أيضًا، حركة الشباب الصومالية التي نشأت عام 2004 وهي من أقوى وأقدم الجماعات الجهادية في أفريقيا، حيث نفذت الكثير من العمليات الإرهابية في أكثر من دولة إفريقية في "كينيا" و"أوغندا" وتفجيرات دامية في العاصمة "مقديشو".وفي بلاد المغرب الإسلامي، من أقدم التنظيمات الإرهابية في أفريقيا التي تأسست عام 2006 "تنظيم القاعدة"، وهي امتداد للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية.وذكر التقرير أن من أهداف تلك التنظيمات تشتيت السلطات والقضاء على النفوذ الغربي في شمال أفريقيا، وامتد نشاطهم إلى الكثير من الدول الأفريقية ومنها (تونس، ومالي، وساحل العاج، والنيجر).وفيما يتعلق بتاريخ نشأة بوكو حرام، جاء بالتقرير أن "بوكو حرام" تأسست في أفريقيا وتحديدا "نيجيريا"، وكانت الجماعة مكونة من مجموعة من الشباب الذين يدرسون التعاليم الإسلامية برؤية متشددة، وكان يتزعمهم "محمد علي" والذي يعود إليه تاريخ تأسيس الجماعة، وحقيقة نشأتها تعود لعام 1995م على يد "أبو بكرلاوان".ونفذت الجماعة الكثير من العمليات الجهادية، حيث شنت سلسلة من الهجمات عام 2009م على مراكز الشرطة والمباني الحكومية في "مايدوغوري" عاصمة ولاية "بورنو" ودخلت الشرطة النيجيرية في صراع معها أدى إلى مقتل المئات من أنصارها وهروب الكثير من سكان المدينة، وقامت قوات الأمن باعتقال مؤسسها "محمد يوسف" وإعدامه.وأوضح التقرير أن أيدلوجيتهم تظهر من خلال حديثهم عبر الفيديوهات، بأنهم يرفضون كل ما يتعارض مع أفكارهم وآرائهم ولو كان مسلم يصلي في المسجد، وهجومهم على المسيحيين أمر من الله، وأعتبر أن الجهاد بهدف الدفاع عن الدين والعقيدة الصحيحة من وجهة نظرهم.أما فيما يتعلق بتنظيم "داعش"، فقد جاء بالتقرير أنه بوجود أمريكا بالعراق وحروبها في العالم العربي والثورة السورية ضد الحكم، ظهر جزء مضاد وهو التنظيمات المعارضة مثل جبهة النصرة، و"داعش"، والذى يهدف إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة" بطريقة متشددة ومتطرفة، ويرجع تأسيس التنظيم لـ"أحمد فاضل نزال الخلايلة"- أبو مصعب الزرقاوي- وهو أردني الجنسية.وأشار التقرير فيما يتعلق بوجود "داعش" في إفريقيا إلى أنه بعد هزيمة التنظيم في الشرق الأوسط وتراجع نفوذه، بدأ يبحث عن مكان آخر ليبسط نفوذه عليه، وكذلك سياسته في مناصرة التنظيمات الإرهابية الإفريقية، وكان أخرها مبايعة "بوكو حرام" له، ومن هنا بدأ نشر جهادين داعشيين في إفريقيا لتعزيز وجود التنظيمات الأخرى، وإنشاء قاعدة أخرى.وتقوم أيدلوجية "داعش" على السلفية الجهادية وإقامة خلافة إسلامية متطرفة في الشام والعراق، وتكون هذه الإيدلوجية، وأدرج ضمن المنظمات الإرهابية المتطرفة.وفيما يتعلق بدور الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمعات، فقد أوضح التقرير الخطوات والإجراءات التي قاموا بها لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتي كان من أهمها توفير التدريب والدعم اللوجيسـتي لقوات مكافحة الإرهاب الإفريقية، والنظر في تشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الأفريقية للتدخل السريع (ASF)، كما تم تشكيل فريق عمل يضم جميع الأطراف المعنية لمكافحة الإرهاب بما فى ذلك لجنة الأركان العسكرية لمجلس السلم والأمن والهيئات الإقليمية ووكالات التعاون الأمنى التابعة للاتحاد الإفريقي.أيضا، وقّعت "المغرب" ومكتب "الأمم المتحدة" اتفاقيةً لإنشاء "مكتب مكافحة الإرهاب في أفريقيا" في العاصمة الرباط، عام 2020، كما اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2457 في فبراير 2020م المتعلق بمبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا"؛ بهدف تخليص إفريقيا من النزاعات، وتهيئة الظروف المواتية للنمو والتنمية في القارة السمراء واتخذ مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2170 في 15 أغسطس 2014 بشأن فرض العقوبات على "داعش"، كما أدرج المجلس في 19 نوفمبر 2014م، تنظيم "أنصار الشريعة" الليبي، على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية؛ بسبب ارتباطه بتنظيمي "القاعدة" و"داعش.وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها:1- تعزيز قدرات المراقبة العسكرية وزيادة عدد الطائرات المروحية ومضاعفة قوات جهاز مكافحة الاإرهاب وقوات الرد السريع.3- نشر قوات دولية من أجل مكافحة تمدد التنظيمات الأرهابية ومن ثم وضع خطط استراتيجية عسكرية من أجل تضيق السبل عليهم.4- وضع قوانين رادعة لكل الدول التي تدعم "داعش" أو "بوكو حرام".5- جمع معلومات استخباراتية وتحليلها في المراكز لتحليل المخاطر، وتفادي مخاطرهم قدر المستطاع، ومعرفة نقاط ضعفهم.6- تعزيز الاتحاد الأوروبي دعمه السياسي والمادي لمجموعة دول غرب إفريقيا.7- توفير قيادات على كفاءة قتالية وعسكرية في أماكن بؤرة الارهاب بالتعاون مع قيادات الأمم المتحدة وحكومات الدول التي بها إرهاب.8- ضمان إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب، وضمان ربط الأعمال المهمة المتعلقة بمنع التطرف العنيف بالاستراتيجية.9- تبادل المعلومات مع الحكومات عن أية جماعات تمارس أعمالًا إرهابية.10- معالجة الأزمات التي تساعد على انتشار الإرهاب، وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع؛ لمكافحة الإرهاب.11- تعزيز الامن وفرض الرقابة على الحدود.12- تحييد الدور الدولي، حيث أن التدخلات الخارجية في القارة لا تؤدي إلي الحد من ظاهرة العمليات الإرهابية العسكرية بل إلي تصعيدا، حيث تتركز تلك التدخلات على الاعتماد على الأداة العسكرية ومن ثم لا تعالج الجذور المسببة للظاهرة.13- توفير التدريب والدعم اللوجيسـتي لقوات مكافحة الإرهاب الإفريقية.14- محاولة التصدي ومعالجة قضايا الفقر والبطالة والتفاوت في الدخول والثروة والاضطهاد الديني، لأن تلك الظروف تعزز التطرف وتجعل الانضمام إلى الجماعات المسلحه خيارا يسيرا لكثير من الشباب في القارة.