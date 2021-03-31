اكتشاف أكثر من 40 سلالة لفيروس كورونا في تونس

اكّد وزير الصحة التونسي فوزى المهدي، اكتشاف أكثر من 40 سلالة خفيفة من كورونا، معتبرًا أن ذلك أمر عادي باعتبار أن الفيروس يتحول بطبعه.وأوضح "المهدي"، في حوار مع صحيفة "الصباح" التونسية،أن السلالة البريطانية تكمن خطورتها في سرعة انتشارها، بالإضافة إلى أنها تصيب الأشخاص الأقل سنا والأطفال، مشيرا إلى أن تونس تجاوزت المائة إصابة بهذه السلالة.وقال إن التجمع الحاشد الذي نظمته حركة النهضة بالعاصمة لم توافق اللجنة العلمية على تنظيمه ولم تتم استشارتها، مؤكدا "كلما اقترب شخصان أقل من متر واحد شكلا خطرا والتجمعات الضخمة كان من المفترض ألا تحدث".