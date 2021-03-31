الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

صادق الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، على إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات، التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان.وأشار إلى أن تنفيذ العقوبات الأوروبية سيتم تطبيقه على المسؤولين الإيرانيين، بعد صدورها في الجريدة الرسمية، حسبما افادت قناة العربية الاخبارية.القرار الأوروبي هو الأول منذ 2013، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي القول إن الاتحاد بصدد الموافقة الأربعاء على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.ومن المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.