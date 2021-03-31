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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطع التيار الكهربائى لمدة 15 ساعة بزفتى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:16 م
كهرباء
كهرباء
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قال المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الأربعاء، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات زفتى الجديدة ومحطة المحولات القديمة، يوم السبت المقبل من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطتين.

وأوضح رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن الأماكن التى سيشملها انقطاع التيار الكهربائي، خلال تلك المدة الزمنية، هى مدينة زفتى بالكامل وخطوط الريف بمركز زفتى بالكامل، وقريتى كفر كلا الباب، والكرما بمركز السنطة.

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