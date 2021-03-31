دار العين تطرح «الحزب السياسي» لفاروق القاضي

صدر حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع٬ كتاب جديد بعنوان "الحزب السياسي" من تأليف فاروق القاضي٬ والذي سبق ونشرت له الدار كتابا بعنوان "راعي البقر خليفة القرصان".فاروق القاضي من مواليد أكتوبر 1928، حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول٬ شارك في نضال الحركة الطلابية من بين صفوف الوفد٬ عمل حتي عام 1973 بالصحافة في جرائد: الجمهورية والشعب والمساء وروز اليوسف.كان عضوا مراقبا في المجلس الثوري لمنظمة فتح الفلسطينية٬ ومستشارا لقائد الثورة ياسر عرفات. اعتزل العمل السياسي عام 1984 وتفرغ للكتابة.أجري أول مقابلة مقابلة صحفية لمصري مع الرئيس اليوغسلافي الأسبق "تيتو" عام 1953 ومع السوفيتي "خروتشوف" 1956. صدر له مؤلفات: فرسان الأمل٬ آفاق التمرد٬ العلمانية هي الحل٬ وغيرها.ومن مقدمة كتابه الجديد نقرأ:"برزت الثورة الفرنسية البنيان الطبقي المعاصر بصراعاته الطبقية، وإمكانية تداول السلطة بين هذه الطبقات، دونما الحاجة إلى ثورات، وذلك من خلال "الديمقراطية". من خلال صناديق الانتخاب التي ستصل بطبقة معينة للسلطة، بواسطة "حزبها" المختار. نعم، الحزب ولنعي جيدا هذا الاسم. فالديمقراطية هي "دیموس کراسوس" اليونانية، أي "حكم العامة" الذي لا يستقر إلا من خلال صناديق الاقتراع التي تمنح أغلبيتها العارمة السلطة لطبقة معينة في صورة حزبها."