«التضامن» تعلن إجراءات تأسيس دار للمغتربين

◄ وأعلنت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، عن عدة شروط للحصول على تراخيص لإنشاء دار للمغتربين وهى:



◄ أما عن إجراءات الحصول على الخدمة:



◄ المستندات المطلوبة:



أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يحق للمغتربين من الجنسين الوافدين من المحافظات الأخرى أو إحدى الدول العربية سواء أكانوا من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقامتهم الدائمة، الإقامة فى دار للمغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم، وذلك وقاية للشباب من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف.​​- أن تتبع جمعية مشهرة يتضمن نشاطها رعاية الأسرة.- لحتياج البيئة إلى الدار.- عقد إيجار ممتد أو تمليك شقة بمساحة مناسبة لا تقل عن 250 مترا أو بيت مستقل.- موافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.- تعيين جهاز وظيفي مؤهل طبقا لما هو وارد باللائحة المنظمة لعمل دور المغتربين والمغتربات​​​.- تتقدم الجمعية بطلب للإدارة الإجتماعية التابع لها النشاط.- يتم بحث الطلب لتحديد مدى إحتياج البيئة لإنشاء الدار.- يتم معاينة المكان المخصص من الجمعية لإنشاء الدار.- يتم عرض الطلب والمستندات المقدمة وتقرير فني عن ملائمة المكان المخصص على مديرية التضامن الإجتماعي- يتم الموافقة على ترخيص الدار بعد انطباق الشروط- طلب من الجمعية مرفق به محضر مجلس إدارة بموافقة الجمعية على ترخيص دار مغتربينمغتربات.- صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية.- بيان بالجهاز الوظيفي للدار مرفق به المستندات.- موافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.- تقرير مالي وإداري من قسم الجمعيات عن آخر عام.