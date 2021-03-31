الليلة.. بدء عرض فيلم «حارس الذهب» في دور العرض المصرية

ينطلق عرض الفيلم الأسترالي "حارس الذهب" للنجم أحمد مالك، والمخرج رودريك ماكاي في دور العرض المصرية ابتداءً من اليوم، ويعرض الفيلم في سينمات فوكس بمول مصر، فوكس سيتي سنتر ألماظة، أمريكانا بلازا بالشيخ زايد ورنيسانس نايل سيتي ورنيسانس مدينتي، ليكون عرضه الثاني في مصر بعد مشاركته في الدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائي."حارس الذهب" هو أول فيلم عالمي للنجم أحمد مالك، ويعرض الفيلم حاليًا في الإمارات، كما يبدأ عرضه في السعودية الخميس 1 أبريل، ويُعرض مصحوبًا بالترجمتين العربية والإنجليزية، ومن المرتقب إطلاق الفيلم في باقي الدول العربية قريبًا.وشهد "حارس الذهب" عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث نال استحسانًا عالميًا، إذ وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخاذة" وقالت الجارديان "فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد، إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلي "مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)".وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان، وتأليف وإخراج رودريك ماكاي.وكان الفيلم تلقى دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLottery west وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي.