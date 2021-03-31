ليبيا تسجل 706 إصابات جديدة بكورونا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة 158 ألفا و957 حالة.وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية اليوم الأربعاء - أن 667 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 147 ألفا و147 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2667 حالة.