ليبيا تسجل 706 إصابات جديدة بكورونا
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:59 ص
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سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة 158 ألفا و957 حالة.
وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية اليوم الأربعاء - أن 667 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 147 ألفا و147 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2667 حالة.
وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية اليوم الأربعاء - أن 667 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 147 ألفا و147 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2667 حالة.