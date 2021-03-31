25 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 25 انتهاكًا للهدنة خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظات حلب (3) واللاذقية (8) وإدلب (9) وحماة (5).وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليتين انسانيتين، تم من خلالهما إيصال 375 سلة غذائية بوزن أكثر من 2.865 طن إلى قرية مظلوم بريف دير الزور، و440 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من 3.361 طن إلى أهالي قرية حاج بدر بريف الحسكة.