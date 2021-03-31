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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد : سوق العصر بحي العرب اضافة جديدة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد: سوق العصر بحى العرب إضافة جديدة لمنظومة الخدمات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:58 ص
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن سوق العصر الجديد١ و٢ بحي العرب يعد إضافة جديدة لمنظومة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح السوق بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق العصر ١ و٢.

وقال المحافظ إن إنشاء السوق يأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة ويعد سوق العصر الجديد بداية لتطوير شامل للمنطقة وإعادة تنظيمها بما يتفق مع التطور الحضاري القريب منها بإنشاء بازار بورسعيد الجديد، والذي يضم أسواق للخضروات واللحوم والفاكهة وقبلة سوق الأسماك، علاوة على بدء التشغيل التجريبي لسوق بورفؤاد الحضاري الجديد وهناك أعمال إنشائية جارية لتطوير الأسواق العشوائية في باقي الأحياء.

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