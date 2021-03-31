محافظ بورسعيد: سوق العصر بحى العرب إضافة جديدة لمنظومة الخدمات

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن سوق العصر الجديد١ و٢ بحي العرب يعد إضافة جديدة لمنظومة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح السوق بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق العصر ١ و٢.وقال المحافظ إن إنشاء السوق يأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة ويعد سوق العصر الجديد بداية لتطوير شامل للمنطقة وإعادة تنظيمها بما يتفق مع التطور الحضاري القريب منها بإنشاء بازار بورسعيد الجديد، والذي يضم أسواق للخضروات واللحوم والفاكهة وقبلة سوق الأسماك، علاوة على بدء التشغيل التجريبي لسوق بورفؤاد الحضاري الجديد وهناك أعمال إنشائية جارية لتطوير الأسواق العشوائية في باقي الأحياء.