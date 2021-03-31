محافظ سوهاج يكشف عن ضوابط الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

شدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، والجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، وفقا للقرارات الأخيرة للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحماية صحة وسلامة المواطنين.وأكد الفقي على عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات، مع السماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات بكل حزم ومتابعتها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المجتمع، والتأكيد على ارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، وتحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، وعدم التهاون في هذا الشأن.ووجه محافظ سوهاج الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بمتابعة تطبيق الإجراءات والالتزام بها، واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، مع العمل على تنفيذ قرار اللجنة بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 أبريل المقبل، والالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.