رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

القصة الكاملة لـ«أحذية الشيطان» المصنوعة من دماء البشر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:57 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
طباعة
قامت شركة نايكي بمقاضاة مجموعة "إم إس سي إتش إف" الفنية لإنتاج الأحذية في بروكلين، بسبب إصدارها زوج أحذية مثير للجدل يعرف بأحذية الشيطان، ويحتوي على قطرة من دم بشري حقيقي في نعله.

القصة من بدايتها هو أن هناك بعض أماكن العمل تشجع الموظفين على التبرع بالدم كعمل خيري، لكن 6 عمال في MSCHF، قدموا دمائهم لابتكار مجموعة جديدة من الأحذية، فقطرة دم ممزوجة بالحبر استطاعت أن تملأ فقاعة هواء في الحذاء الرياضي Nike Air Max 97.

وبدأت MSCHF في بيع 666 زوجًا من الأحذية في أقل من دقيقة، وتكلف كل زوج 1018 دولارا، لكن نايكي لم تشارك في العملية بأي صفة، بينما قالت نايكي في بيان لها:"ليس لدينا علاقة مع Little Nas X أو MSCHF.. لم تصمم نايكي أو تطلق هذه الأحذية، ونحن لا نصادق عليها ".

ووفقا لموقع نيويورك تايمز شوهد مغني الراب في الفيديو الموسيقي متجردا من ملابسه على عمود وينزلق من "الجنة" إلى "الجحيم"، وقد ارتدى في قدميه زوجا من أحذية التدريب الجديدة، وتشير الصور والأحذية إلى آية الكتاب المقدس لوقا 10:18 "فقال لهم: رأيت الشيطان يسقط مثل البرق من السماء".

وأكدت شركة نايك في دعواها القضائية أنه من المرجح أن تخلق ارتباكا بين منتجات MSCHF وشركة Nike، وقالت: "القرارات المتعلقة بالمنتجات التي يجب وضع "سووش" عليها تخص شركة نايكي، وليس لأطراف ثالثة مثل MSCHF حق فيها".

ولم ترد لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية حول ما إذا كانت هناك مخاوف أو قضايا قانونية بشأن بيع الأحذية، وكان من بين الذين انتقدوا الأحذية حاكم ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.

قال ستيفن جيه هوش، أستاذ التسويق في جامعة بنسلفانيا، إن MSCHF كانت ذكية في إنتاج 666 فقط، وهى لن تتعثر مع الكثير من المخزون غير المباع، مضيفة أنها وسيلة للتحايل، والسعر سخيف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»


الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

الواحد بـ400 جنيه.. أطفال يحولون كراسي قديمة إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية