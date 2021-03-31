القصة الكاملة لـ«أحذية الشيطان» المصنوعة من دماء البشر

قامت شركة نايكي بمقاضاة مجموعة "إم إس سي إتش إف" الفنية لإنتاج الأحذية في بروكلين، بسبب إصدارها زوج أحذية مثير للجدل يعرف بأحذية الشيطان، ويحتوي على قطرة من دم بشري حقيقي في نعله.القصة من بدايتها هو أن هناك بعض أماكن العمل تشجع الموظفين على التبرع بالدم كعمل خيري، لكن 6 عمال في MSCHF، قدموا دمائهم لابتكار مجموعة جديدة من الأحذية، فقطرة دم ممزوجة بالحبر استطاعت أن تملأ فقاعة هواء في الحذاء الرياضي Nike Air Max 97.وبدأت MSCHF في بيع 666 زوجًا من الأحذية في أقل من دقيقة، وتكلف كل زوج 1018 دولارا، لكن نايكي لم تشارك في العملية بأي صفة، بينما قالت نايكي في بيان لها:"ليس لدينا علاقة مع Little Nas X أو MSCHF.. لم تصمم نايكي أو تطلق هذه الأحذية، ونحن لا نصادق عليها ".ووفقا لموقع نيويورك تايمز شوهد مغني الراب في الفيديو الموسيقي متجردا من ملابسه على عمود وينزلق من "الجنة" إلى "الجحيم"، وقد ارتدى في قدميه زوجا من أحذية التدريب الجديدة، وتشير الصور والأحذية إلى آية الكتاب المقدس لوقا 10:18 "فقال لهم: رأيت الشيطان يسقط مثل البرق من السماء".وأكدت شركة نايك في دعواها القضائية أنه من المرجح أن تخلق ارتباكا بين منتجات MSCHF وشركة Nike، وقالت: "القرارات المتعلقة بالمنتجات التي يجب وضع "سووش" عليها تخص شركة نايكي، وليس لأطراف ثالثة مثل MSCHF حق فيها".ولم ترد لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية حول ما إذا كانت هناك مخاوف أو قضايا قانونية بشأن بيع الأحذية، وكان من بين الذين انتقدوا الأحذية حاكم ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.قال ستيفن جيه هوش، أستاذ التسويق في جامعة بنسلفانيا، إن MSCHF كانت ذكية في إنتاج 666 فقط، وهى لن تتعثر مع الكثير من المخزون غير المباع، مضيفة أنها وسيلة للتحايل، والسعر سخيف.