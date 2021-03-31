أروى دويدار: لوحتي بمعرض فاروق حسني محاولة للإنقاذ قبل الذبول

أعربت الفنانة أروى دويدار، عن سعادتها بالمشاركة في مسابقة مؤسسة فاروق حسني للتصوير، مؤكدة على وصولها للقائمة القصيرة في المسابقة وعرض لوحتها بالمعرض الذي افتتحه الفنان، والدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء أمس، فخر كبير لها.وأضافت في تصريحاتها لـ«الدستور»، أن فلسفة العمل الذي شاركت به في المسابقة، عبارة عن مجموعة مختلفة من المشاعر والمخاوف تجاه أشياء ومواقف حياتية لا حصر لها قامت بتلخيصها في فكرة النبتة، وفي محاولة لإنقاذ الجزء السليم من قبل أن يسيطر عليها الذبول بالكامل ويلتهم ما تبقى منها بحالة جيدة.وتابعت: « في الوقت ذاته تعد تلك المحاولة هشّة ونتائجها غير مضمونة ومُهددة بالخطر نوعًا ما لأن وسيلة الإنقاذ ضعيفة، كما أنني اخترت نفسي لأقوم بهذه المحاولة نظرًا لأن الموضوع يمسني بصفة شخصية ويأخذ حيز من اهتمامي ولا اعتقد أنه اذا كان للعمل بطل آخر كان سوف يعبر عن الفكرة كما أراها ولن تكون المشاعر صادقة».أروى دويدار، فنانة تشكيلية م، ولدت عام ١٩٩٦، بالاسماعيلية، حاصلة على، قسم تصوير شعبة التصوير الزيتي ٢٠١٩، شاركت في عدة معارض محلية ودولية، حاصلة على المركز الأول في مسابقة إبداع ٦ لشباب الجامعات المصرية، والمركز الأول في بينالي الشباب العربي للفنون التشكيلية «شرم الشيخ ٢٠١٨» والتابعان لوزارة الشباب والرياضة، وجائزة التصوير بمهرجان ضي للشباب العربي ٢٠٢٠، ومعرض جماعي بقاعة موشن آرت «فنانو المستقبل» ٢٠٢٠، وآخرهم المشاركة بمعرض ومسابقة جوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون.