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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يترأس اجتماع مجلس شئون الطلاب والتعليم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:55 ص
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوى
محمد مهدي
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ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماع مجلس شئون الطلاب والتعليم بالجامعة بحضور عمداء وكلاء الكليات الست لشئون الطلاب والتعليم، وبحضور مدحت خليل مدير عام الادارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم بالجامعة.

وقال مدير عام الادارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم إن الاجتماع بدأ بكلمة رئيس الجامعة والتى رحب فيها بالسادة العمداء ووكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم بالكليات الست، كما تم التصديق على محضر الجلسة السابق وعرض جدول الأعمال.

وأضاف خليل أن مجلس شئون الطلاب برئاسة رئيس الجامعة ناقش عدد من الموضوعات من أهمها تقديم الشكر للسادة العمداء والوكلاء للكليات لإنهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بنجاح دون أى مشكلات تذكر والتزام الطلاب واعضاء هيئات التدريس والعاملين بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومطالبة الأساتذة فى مختلف الكليات بإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لإعلان النتائج فى أقرب وقت.

وأكد رئيس الجامعة على جاهزية الكليات الست في بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني عقب انهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير كافة الإمكانات من مستلزمات التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئات التدريس والعاملين والتشديد على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لجميع العاملين.

كما ناقش المجلس أهمية التزام الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالتعليم الهجين الذى يجمع بين التعليم داخل قاعات المحاضرات مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا مع تقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات، وذلك بناءً على قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتزام الأساتذة بالمحاضرات "أون لاين" من خلال المنصات الإلكترونية للتواصل مع الطلاب وتحميل المقررات الدراسية لمختلف الأقسام والشعب على مستوى الكليات بالجامعة من خلال المنصات الالكترونية وذلك بالتنسيق مع المركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لسرعة الإنترنت.

وفى نهاية الجلسة قدم رئيس الجامعة الشكر لمدير عام الادارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم بجامعة الوادى الجديد على مايقدمه من مهام بالتنسيق مع ادارات الكليات والسادة وكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم لخدمة طلاب الجامعة.

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