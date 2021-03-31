وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين لإجراء مباحثات مع نظيره

أعلنت كوريا الجنوبية أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي جيونج إيوي-يونج، سيزور الصين هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع نظيره الصيني وانج يي، تتعلق بالعلاقات الثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والعالمية.وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- اليوم الأربعاء بأنه من المقرر أن يعقد الوزيران أول لقاء شخصي بينهما بصفتهما الحالية في مدينة شيامن جنوب شرق الصين يوم السبت، وسط التوترات الإقليمية المتجددة الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ مؤخرا وتصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة.وأوضحت الخارجية الكورية الجنوبية أن المباحثات ستكون فرصة للبلدين لاستكشاف سبل تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى إجراء تبادل معمق لوجهات النظر حول وضع شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والدولية.ومن المتوقع أن تشمل أجندة المحادثات التعاون للحد من تصعيد التوترات من خلال الاستفزازات العسكرية المحتملة من قبل كوريا الشمالية، وتبادل زيارات المسئولين رفيعي المستوى في المستقبل والاستعدادات لمناسبات الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الثنائية في العام القادم.وكانت آخر مرة زار فيها وزير خارجية كوري جنوبي الصين في نوفمبر 2017، وعقدت آخر محادثات وزارية للخارجية بين البلدين في سول نوفمبر الماضي.