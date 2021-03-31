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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:01 م
مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
وكالات
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قال رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، السيناريست سيد فؤاد، إن المهرجان سيعلن مساء اليوم الأربعاء، قائمة الأفلام الفائزة بجوائز مسابقات نسخته العاشرة، بحضور كافة أعضاء لجان التحكيم في مسابقات المهرجان عدا المخرج المالي، سليمان سيسيه، الذي رفضت إحدى شركات الخطوط الجوية الإفريقية، صعوده للطائرة بسبب مرور ساعتين على انتهاء صلاحية شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مما حال دون مشاركته بالمهرجان.

وأشار فؤاد، إلى أن هناك خمس مسابقات أفريقية ودولية في نسخة المهرجان لهذا العام، إلى جانب جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيربيسي)، وجائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، المنظمة للمهرجان.

كما أعلن عن تقديم عروض لعشرة أفلام قصيرة، بينها خمسة لشباب السينمائيين الأفارقة، بجانب خمسة أفلام لشباب السينمائيين المصريين، من إنتاج ورشة صناعة الفيلم المستقل، التي أقيمت خلال أيام المهرجان، وأشرف عليها المخرج المصري سعد هنداوي، وهى الورشة التي عادت مجددا هذا العام
لتواصل تخريج أجيال من صناع السينما الأفارقة.

ولفت فؤاد إلى أن السنوات الماضية شهدت مشاركة وفوز المشاركين بتلك الورش وأفلامهم التي أنتجت من خلال مهرجان الأقصر، في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.

وعن حصاد المهرجان هذا العام من الفعاليات، أوضح السيناريست سيد فؤاد أن النسخة العاشرة شهدت إقامة 11 ورشة فنية لدعم المواهب السينمائية المحلية، بالإضافة لمجموعة من المعارض الفنية للمكرمين من نجوم وصناع السينما في مصر وأفريقيا، وستة مؤتمرات تكريم، ومجموعة من الندوات التي تناولت بالنقاش حاضر ومستقبل السينما في القارة، وأيضا ندوة خاصة عن منصات العرض السينمائي، وأخري حول السينما والتكنولوجيا.

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