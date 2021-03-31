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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية: نحرص على تعزيز ورفع كفاءة قدرات الأطقم الطبية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:10 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تعزيز ورفع كفاءة قدرات الأطقم الطبية "أطباء، صيادلة، تمريض" من العاملين بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها، باعتبارهم أثمن مورد لدى هيئة الرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متميزة وبأعلى مستويات الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وثمَّن السبكي أدوار الجهات المشاركة سواء من القطاع العام أو الخاص في تدريب الفرق الطبية للهيئة على كيفية الاكتشاف المبكر للأمراض وخاصة المزمنة منها، والاطلاع على آخر المستجدات العلمية لهذه الأمراض، بما يضمن في النهاية جودة الخدمة المقدمة لأصحاب هذه الأمراض المزمنة من المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل، وفق آخر المستجدات العالمية والبروتوكولات العالمية المحدثة.

ولفت إلى أن الإطلاع على كل ما هو جديد والبحث العلمي والتعرف على أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية للأمراض هو دستور عمل الهيئة لتقديم نموذج متطور من الرعاية الصحية.

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