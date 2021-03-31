أحمد مكي يوثق مشاركته في «الاختيار 2» بصورة جديدة

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير دوره في مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني بشكل مكثف، وثق ذلك بنشر صورة من كواليس العمل على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" معلقا "صباح الحب".وأعلنت شبكة قنوات "ON" عن موعد انطلاق أولى حلقات المسلسل، على أن يكون ذلك 13 أبريل المقبل أول أيام شهر رمضان الكريم في تمام الساعة التاسعة مساءً.يشارك في الجزء الثاني 13 نجما منهم محمد فراج ونضال الشافعى وكريم فهمى ومحمد كيلانى ومراد مكرم وأشرف عبد الباقى وعلى الطيب وسامح الصريطي وأحمد سعيد عبد الغنى وأحمد حلاوة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد فهمي.وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل "الاختيار2" مترجما باللغة الإنجليزية على كافة الشاشات المقرر أن تعرض العمل خلال موسم رمضان المقبل، حيث يعرض بشكل حصري على شبكة "on" على أن يتم عرضه على شاشة "mbc" ومنصتي "Shahid" و"watch it".وكان المنتج تامر مرسي مالك شركة سينرجي ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرح الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار 2"، والذي يحمل شعار "رجال الظل" ويخوض بطولته كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.