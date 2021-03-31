تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:‏‎الطماطم بـ3.5 جنيه.البطاطس بـ3 جنيهات.البصل الأبيض بـ4 جنيهات.البصل الأحمر بـ7 جنيهات.الكوسة بـ 6 جنيهات.الخيار بـ6 جنيهات.الجوافة بـ6 جنيهات.‏‎الباذنجان الرومي بـ5 جنيهات.الفلفل الرومي بـ7 جنيهات.الباذنجان الأبيض بـ7 جنيهات.‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ6 جنيهات.الفلفل الألوان بـ14 جنيهًا.البسلة بـ5 جنيهات.الليمون بـ20 جنيها.اليوسفي بـ8 جنيهات.‏‎‏‎الموز البلدي بـ9 جنيهات.‏‎‏‎‏‎العنب المستورد "أسود" بـ20 جنيهًا.‏التفاح الإيطالي 22 جنيهًا.البرتقال بسرة 9 جنيهات.