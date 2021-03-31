أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:32 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:
الطماطم بـ3.5 جنيه.
البطاطس بـ3 جنيهات.
البصل الأبيض بـ4 جنيهات.
البصل الأحمر بـ7 جنيهات.
الكوسة بـ 6 جنيهات.
الخيار بـ6 جنيهات.
الجوافة بـ6 جنيهات.
الباذنجان الرومي بـ5 جنيهات.
الفلفل الرومي بـ7 جنيهات.
الباذنجان الأبيض بـ7 جنيهات.
الفلفل البلدي بـ6 جنيهات.
الفلفل الألوان بـ14 جنيهًا.
البسلة بـ5 جنيهات.
الليمون بـ20 جنيها.
اليوسفي بـ8 جنيهات.
الموز البلدي بـ9 جنيهات.
العنب المستورد "أسود" بـ20 جنيهًا.
التفاح الإيطالي 22 جنيهًا.
البرتقال بسرة 9 جنيهات.
وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:
الطماطم بـ3.5 جنيه.
البطاطس بـ3 جنيهات.
البصل الأبيض بـ4 جنيهات.
البصل الأحمر بـ7 جنيهات.
الكوسة بـ 6 جنيهات.
الخيار بـ6 جنيهات.
الجوافة بـ6 جنيهات.
الباذنجان الرومي بـ5 جنيهات.
الفلفل الرومي بـ7 جنيهات.
الباذنجان الأبيض بـ7 جنيهات.
الفلفل البلدي بـ6 جنيهات.
الفلفل الألوان بـ14 جنيهًا.
البسلة بـ5 جنيهات.
الليمون بـ20 جنيها.
اليوسفي بـ8 جنيهات.
الموز البلدي بـ9 جنيهات.
العنب المستورد "أسود" بـ20 جنيهًا.
التفاح الإيطالي 22 جنيهًا.
البرتقال بسرة 9 جنيهات.