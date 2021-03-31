«محلية النواب» تجتمع لمناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني؛ لمناقشة منظومة الإعلانات على الطرق الداخلية.وتناقش اللجنة في الاجتماع بحضور عدد من سكرتيري عموم بعض المحافظات وممثلي وزارة التنمية المحلية إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة.