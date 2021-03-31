كاتبة إماراتية: السيسي ⁩يواصل بلاغته السياسية في لغة الخطوط الحمراء

أشادت الكاتبة والناقدة الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة عن ملف سد النهضة.وقالت "الكعبي" في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” الخط الأحمر الجديد ‏”، لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة ماء من مصر، ومن يريد أن يجرّب فليجرب، وأضافت: الرئيس عبد الفتاح السيسي‬⁩ يواصل بلاغته السياسية في لغة الخطوط الحمراء التي يُتقن مكانها ويجيد توقيتها، ويبدع في إيصال مضمونها للهدف بمنتهى الدقة.ولاقت تغريدة "الكعبي" تعليقات مؤيدة لموقف مصر، فغرد محمود معروف: ⁧‫السيسي‬⁩ بطل الخطوط الحمراء التي لم يجرؤ احد من قبل على قولها، فهذا البطل المصري الذي يرعى مصالح شعبه ووطنه ويحميها بكل وسائلها، يطلق عليه ولد الاصول، فهو يعلم ويعرف جيدًا خطورة الموقف، وكما قال بأن العمل العدائي قبيح لانه يعلم بأن الضعيف ليس له مكان، ومصر ستبقى مصر قوية بجيشها وشعبها.وعلق ممدوح عبد الله: الإرادة المصرية،‏ ستمضي الى حيث يقرر المصريون،‏ وسلامًا يا بلادي، محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللي عايز يجرب!!، ولو حدث،‏ لا يمكن لأحد أن يتخيل قوة رد فعلنا، ولن يكون هناك استقرار في المنطقة، الرئيس السيسي من قلب قناة السويس، الشريان الملاحي الأهم علي كوكب الأرض، الرسالة للعالم أجمع.فيما قال أحمد مؤمن الشريف: بفضل الله عاشت هذه الحضارة المصرية ألاف السنين لأنها قامت على الإنسانية والخير وعدم احتلال او سرقة أرزاق الشعوب لهذا بارك الله فيها وفي شعوبها حتى اثناء الإضمحلال تعود بعدها أقوى مما قبل ولا تدخل حربأ إلا دفاعا عن نفسها وعن أمتها.