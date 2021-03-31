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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية» تطلق برنامجا تدريبيا بـ3 محافظات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامج تدريبي عن الرعاية الطبية المتقدمة المستمرة (Health Care CAMP)، ويستهدف الأطباء والصيادلة والتمريض بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، بالتعاون مع إحد كبرى شركات الأدوية في مصر.

وأوضحت الهيئة، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الطبية التي يتلقاها المرضى في كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث يرتكز البرنامج على رفع الكفاءة العلمية للقطاع الطبي في كيفية تشخيص الأمراض المزمنة الخطيرة عند المرضى مبكرًا وطرق علاجها وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا للوقاية من الإصابة بهذه الأمراض أو مضاعفاتها، ومنها أمراض "الكُلى المزمنة، الهيموفيليا، الأورام، أمراض الدم، التصلب المتعدد، التهاب المفاصل الروماتويدي".

وأضافت، أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار ثلاث مراحل، تدور كل مرحلة حول أحد تلك الأمراض المزمنة سالفة الذِكر، وكيفية اكتشافها وعلاجها مبكرًا، كما أن البرنامج سيتبع أحدث الطرق والوسائل التدريبية بهدف تشجيع دور الأطقم الطبية في توفير خدمات صحية متميزة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد باعتبارهم أبطال المنظومة، وكذلك تحفيزهم على العمل الجماعي، والاستماع إلى أفكارهم الجديدة حول تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتابعت هيئة الرعاية الصحية، أنه بدأت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، حول التعريف بأمراض الكُلى المزمنة، وأسباب الإصابة والأعراض المصاحبة للمرض وطرق الوقاية منه، إضافة إلى كيفية تقييم الحالات ومخاطر الإصابة بالمرض، وكذلك التغذية المناسبة لمرضى الكُلى وطرق علاجهم، فيما تناولت المرحلة الثانية أمراض الدم وعلاجها ومخاطرها وكيفية الوقاية منها، وأشارت الهيئة إلى أن التدريب شمل مزيج بين المحاضرات وورش العمل وكذلك المناقشات بين المشاركين ومجموعة من كبار أساتذة وأطباء أمراض الكُلى في مصر لتبادل الخبرات العملية والتعرف على أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية في مجال أمراض الكُلى المزمنة وأمراض الدم.

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