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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تشكل وفدًا لتحية فريق تحرير السفينة الجانحة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:51 ص
ندى الفى
ندى الفى
سعيدة عامر
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هنأت ندى الفى ثابت عضو مجلس النواب، الرئيس السيسى والشعب المصرى على النجاح الكبيرفى تعويم السفينة الجانحة، وعودة الملاحة بانتظام فى قناة السويس.

وأكدت النائبة في بيان لها، أنها تسعى حاليا لدعوة عدد من النواب لزيارة الفريق الذى ساهم فى تعويم السفينة من هيئة قناة السويس لتقديم التحية على جهودهم وواجبهم الوطنى تجاة مصر والعالم الذى تابع بشغف هذا الحدث المهم والذى أثبت أهمية قناة السويس وعظمة المصريين وقدراتهم في انجاز المهام الصعبة.

وأشارت إلى أن الشعب المصري دائما على قدر المسؤولية، بتكاتفه وتعاونه وإخلاصه لوطننا الغالي قادر على تخطي الصعاب ومواجهة كافة التحديات، وأن هناك رجال وأبطال وخبراء بقناة السويس يستحقون التحية باسم مجلس النواب الذى يمثل الشعب.

وتابعت ثابت، ما حدث يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق ونجاح كبير حققته الإدارة المصرية في وقت قياسي بالنسبة لحجم وحمولة السفينة ليسطر المصريين ملحمة جديدة فى تاريخهم الحافل بالانجازات.

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