200 فرصة عمل لشباب كفر الشيخ بشركة الرمال السوداء (مستندات)

أعلنت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع شركة "الرمال السوداء" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عن توفير ما يقرب من 200 فرصة عمل وظائف وتخصصات مختلفة وفقا للشروط والضوابط لأبناء المحافظة.وأوضحت المحافظة، في بيان، أن الشركة سبق لها توفير 109 فرص عمل في المرحلة الأولى من مشروعها بمحافظة كفر الشيخ، وناشدت في بيانها الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف الدخول على لينك التسجيل على الإنترنت https:cutt.lytxkJflf.وتضمن الإعلان شروط عامة هي أن يكون المتقدم للوظيفة من قاطني محافظة كفر الشيخ فقط، وأن يكون من الذكور -نظرًا لطبيعة العمل-، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أن يكون المتقدم للوظيفة وأبويه مصريين الجنسية ولا يحملون أي جنسية أخرى وألا يكون متزوجًا ممن تحمل جنسية غير الجنسية المصرية، ألا يكون المتقدم للوظيفة من العاملين الحاليين المثبتين بوظائف حكومية، وتكون أفضلية التعيين للمؤهلات العليا للأعلى تقديرًا، خريجي الجامعات الحكومية، والأكثر خبرة في مجال الوظيفة واجتياز الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية.