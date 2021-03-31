كوريا الجنوبية تتعهد بتقديم 18 مليون دولار مساعدات إنسانية للاجئين السوريين

تعهدت كوريا الجنوبية بتقديم 18 مليون دولار كمساعدات إنسانية للاجئين السوريين خلال العام، في ظل مخاوف متزايدة من سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.وكشف نائب وزير الخارجية للشؤون العالمية هام سانغ-ووك - في بيان للخارجية، أوردته وكالة الأنباء الكوية "يونهاب" اليوم الأربعاء - النقاب عن الخطة في مؤتمر بروكسل الذي انعقد يوم الثلاثاء حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وهو منتدى دولي تتشارك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في رئاسته.وأوضح أنه مع تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا والمنطقة، بالإضافة إلى تفشي جائحة كورونا العام الماضي، أصبح الوضع مقلقا بجميع المناحي الحياتية بما يشمل الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، لذا سنواصل الدعم الإنساني للاجئين من النساء والقصر وغيرهم من الفئات الضعيفة في سوريا وغيرها من المناطق التي تعاني من أزمات إنسانية واسعة النطاق".وأشار إلى أن الدعم الإنساني الكوري والمساعدات ستكون من خلال المنظمات الدولية، وأنه سيتم تقديم 3000 طن من الأرز إلى السوريين الذين يعانون من أزمة غذاء.