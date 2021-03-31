وزير الأوقاف ينعى «الجنزوري» رئيس وزراء مصر الأسبق

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.توفي رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.ولد "الجنزورى" فى 12 يناير 1933 بالمنوفية، تولى رئاسة الوزارة فى الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011.