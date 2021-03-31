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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مليار دولار صادرات مصر من الصناعات الغذائية للأردن في 6 سنوات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:47 ص
صادرات
صادرات
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قال نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، المهندس تميم الضوي، إن إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأردن خلال الفترة من (2014 إلى 2020) بلغت نحو 1.047 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس اليوم الأربعاء بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان (فرص تنمية الصادرات الغذائية إلى الأردن).

وأضاف أن صادرات القطاع للأردن شهدت تراجعا خلال العام الماضي بنسبة 9%، لتبلغ 169 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار في 2019، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المصرية الغذائية المصدرة للأردن بلغ 355 شركة، منها 300 شركة تزيد قيمة صادرات كل واحد منها على 100 ألف دولار.

وأشار "الضوي" إلى أن الأردن تحتل المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، منوهًا بأن هناك تطورا في صادرات القطاع للسوق الأردني خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث سجلت أعلى قيمها خلال 2019 ولكنها تراجعت نتيجة تداعيات فيروس كورونا العام الماضي.

وأوضح أن 15 سلعة تستحوذ على نحو 84% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية إلى الأردن بقيمة 140 مليون دولار خلال 2020، يأتي على رأسها "الأجبان" بنحو 41 مليون دولار مستحوذة على 24% من إجمالي صادرات القطاع، تلاها صادرات "زيوت الطعام" بنحو 19مليون دولار، و"بسكويت ومحضرات حبوب" بنحو13 مليون دولار.

واحتلت صادرات "حساء ومرق" المرتبة الرابعة من حيث السلع الغذائية المصدرة من مصر إلى الأردن بما قيمته 8 ملايين دولار، تلاها صادرات "شيكولاته" بقيمة 8 ملايين دولار، ثم صادرات "بطاطس مصنعة شيبس" بنحو 7 ملايين دولار، وخضار مجمد بنحو 7 ملايين دولار، وصادرات "تبغ وابدال تبغ مصنعة" بما قيمته 7 ملايين دولار.

وبلغت صادرات مصر من محضرات غذائية متنوعة للأردن بنحو 5 ملايين دولار خلال 2020، ومن " خمائر" نحو 4 ملايين دولار، ومن "سيلاج ذرة وأغذية للحيوان" نحو 4 ملايين دولار، ومخاليط عطرية نحو 4 ملايين دولار، و"زيتون مخلل ومصنع" نحو 3 ملايين دولار، و"خضار مخلل ومعلب" نحو 3 ملايين دولار.

ولفت الضوي إلى أن هناك منتجات غذائية في هيكل واردات الأردن لها بديل في هيكل الصادرات المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 2019، منوها بأن واردات الأردن من 14 سلعة غذائية تمثل 78% من السلع التي لها بديل في هيكل الصادرات الغذائية وتتمثل تلك السلع في " محضرات غذائية متنوعة" بقيمة 170 مليون دولار، "سكر" بقيمة 118 مليون دولار، "أجبان" بقيمة 112 مليون دولار، "ألبان" بقيمة 103 ملايين دولار، "ملح بسكويت ومخبوزات" 86 مليون دولار.

وسجلت واردات الأردن من "شيكولاته" نحو 77 مليون دولار خلال 2019، ومن "محضرات خضر" نحو 67 مليون دولار، ومن "زيت بذور عباد الشمس" نحو 55 مليون دولار، و"محضرات أسماك" نحو 47 مليون دولار، و"مصنعات من القهوة" نحو 42 مليون دولار، "حلوى سكرية" نحو 41 مليون دولار، "تمور وفواكه مجففه" نحو 33 مليون دولار، و"زيت فول الصويا" نحو 29 مليون دولار، و"مكرونة" بنحو 28 مليون دولار.

وبين الضوي أن إجمالي واردات الأردن من الصناعات الغذائية في 2019 بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار تمثل 10% من إجمالي وارداتها من السلع البالغ قيمتها 19.3 مليار دولار.

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