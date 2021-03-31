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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:47 ص
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية بمراكز "بدر - دمنهور - الدلنجات - أبوالمطامير" عن إزالة 11 حالة تعدي على مساحة 3475 م2 عبارة عن إزالة 4 حالة تعد بمساحة 1450 م2 بنطاق قرية أبو بكر الصديق ووحدة أم صابر بمركز بدر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الحجري خارج الزمام، وفك شدة خشبية وسور مخالف بالمهد وإزالة حالتي تعدى بمساحة 1050م2 بقرية القرداحى بشرنوب وسنهور بدمنهور عبارة عن سملات وأسوار بالطوب الأبيض.

كما تم إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 875 م بمدينة الدلنجات وقرية طيبة عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 100 م عبارة محلات مباني بالطوب الابيض بزمام قرية سعد زغلول التابعة للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة بأبو المطامير.

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