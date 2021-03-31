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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 227 سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:46 ص
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
أ ش أ
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أكد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 227 لاجئا (منهم 68 امرأة و115 طفلا) عادوا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين بالجيش السوري قامت خلال الساعات الـ 24 الماضية بتطهير 2 هكتار من الألغام في مدينة (دوما) بريف دمشق ومدينة (درعا) وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 8 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.

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