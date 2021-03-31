توقعات برج الأسد لشهر أبريل: مشاكل زوجية وعودة لصديق قديم
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:56 ص
هويدا سعيدطباعة
تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم لكن قليل منا يعرفه، ولكل برج توقعاته الخاصة، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات أبريل، أو شهر الربيع لدى الروم عندما تكون الشمس في برج الحمل وتنتهي في بدايه برج الثور فلكيا تكون بداية السنة الفلكية الجديدة، من الآن تتفتح عقولنا وتتفتح على الأفق ونزدهر مثل الظهور والكثير يلمع ويتصاعد نجمه للشهرة والإعجاب والتألق مثل تفتح الظهور.
توقعات برج الأسد خلال شهر أبريل:
توقعات الأسد مهنيا
تهدم علاقة بينك وبين محبينك وبين رفقائك بالعمل وتتسرع في الأحكام على كل من حولك، وتهتم بالشئون الخارجية فقط، سوف تلجأ إلى الصديق الذي تركت علاقتك معه مرة أخرى، ولن يكون سويا مثل الأول.
توقعات الأسد عاطفيا
تفكر في جذب الشريك إليك لأنك تحتاجه ماليا وليس عاطفيا، تهتم بالكلام والألغاز. ويكون كلامك بحرص معه حتى تعطيه نوع من إجباره على كلامك، ولكنه سوف يخدعك ولا يتقبل قراراتك حاول تجنبه بأي شكل واهتم بعملك أكثر.
توقعات الأسد صحيا
ألم في الظهر، وراحة نفسية عند السفر والخروج إلى التنزه مع الأصدقاء والعزومات العارمة.
توقعات برج الأسد خلال شهر أبريل:
توقعات الأسد مهنيا
تهدم علاقة بينك وبين محبينك وبين رفقائك بالعمل وتتسرع في الأحكام على كل من حولك، وتهتم بالشئون الخارجية فقط، سوف تلجأ إلى الصديق الذي تركت علاقتك معه مرة أخرى، ولن يكون سويا مثل الأول.
توقعات الأسد عاطفيا
تفكر في جذب الشريك إليك لأنك تحتاجه ماليا وليس عاطفيا، تهتم بالكلام والألغاز. ويكون كلامك بحرص معه حتى تعطيه نوع من إجباره على كلامك، ولكنه سوف يخدعك ولا يتقبل قراراتك حاول تجنبه بأي شكل واهتم بعملك أكثر.
توقعات الأسد صحيا
ألم في الظهر، وراحة نفسية عند السفر والخروج إلى التنزه مع الأصدقاء والعزومات العارمة.