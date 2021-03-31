سلطنة عمان تسجل 1162 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 وفيات وتعافي 568 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت الصحة العمانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- بأن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغت 159 ألفًا و218 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 143 ألفًا و966 حالة بنسبة تصل إلى 4ر90 %، كما بلغت إجمالي الوفيات 1678 حالة بنسبة 1ر1 %.