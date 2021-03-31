أسقف الوادى الجديد يستأنف اجتماعه الأسبوعى

ترأس الأنبا أرسانيوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، الاجتماع العام الأسبوعي بعد توقف لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بكنيسة العذراء "مقر المطرانية".وألقى نيافته عظة روحية بعنوان "سر استجابة الله للصلاة"، بحضور عدد محدود من الأقباط مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.