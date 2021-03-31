عرض حكاية «ورقة ضغط» من مسلسل «ورا كل باب».. السبت

تبدأ قناة الحياة في عرض أولى حلقات حكاية "ورقة ضغط" يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، وهي خامس حكايات مسلسل "ورا كل باب" ويقوم ببطولتها النجم فتحي عبد الوهاب، وإيهاب فهمي، ورشا مهدي، ورامي وحيد، وساندي، ومن إخراج معتز حسام.وعرضت قناة الحياة 4 حكايات من مسلسل "ورا كل باب" حتى الآن، هم "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، و"يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان وهايدى رفعت.وحكاية "شنطة شفر" بطولة دينا وأحمد صيام ومنة عرفة وياسر على ماهر ومها سلامة وتسنيم مطر، وهى سيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج محمد بكير، ويتم حاليًا تصوير الحكاية الخامسة بعنوان "طبق الأصل" بطولة فتحى عبد الوهاب ورشا مهدى وإيهاب فهمى وساندى على وإخراج معتز حسام الدين.وتنتهى اليوم حكاية "أيامنا الحلوة" من بطولة هيدى كرم، ياسر فرج، محسن محيى الدين، منى عبدالغنى، كريم الحسينى، عمر عبدالعزيز، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج إيمان الحداد.يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.